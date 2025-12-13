Lo spettacolo, scritto e diretto da Luca Stano con la supervisione scientifica della stessa Andreoli, esplora il tema della salute mentale attraverso la storia di una giovane donna affetta da disturbo borderline di personalità, interpretata da Alice Redini. Sul palco, Andreoli e Redini portano in scena la mente della protagonista, Hélène, degli uomini e delle donne incontrati durante i suoi ricoveri in psichiatria e della terapeuta, dando vita a un dialogo originalissimo tra la parola clinica e quella teatrale e affrontando in profondità la fragilità, la resistenza e la speranza. Hélène e la Doc invitano gli spettatori a teatro per offrire lo spettacolo coraggioso ed emozionante di uno scambio serrato e poetico, intrecciando un racconto che si compie tra introspezione clinica, verità emotiva e libertà teatrale come mai è stato esplorato prima da uno psicoterapeuta.