A partire da febbraio 2026, la psicoterapeuta farà tappa in 20 città
Stefania Andreoli sarà a teatro per la prima volta con "La mente in scena". A partire da febbraio 2026, la psicoterapeuta farà tappa in 20 città con il suo primo spettacolo teatrale. Un monologo a due voci ispirato a una storia vera sul tema del disturbo borderline di personalità, un racconto che diventa un inno alla possibilità di restare umani anche quando tutto intorno sembra crollare. Un testo inedito ispirato a una storia vera.
Lo spettacolo, scritto e diretto da Luca Stano con la supervisione scientifica della stessa Andreoli, esplora il tema della salute mentale attraverso la storia di una giovane donna affetta da disturbo borderline di personalità, interpretata da Alice Redini. Sul palco, Andreoli e Redini portano in scena la mente della protagonista, Hélène, degli uomini e delle donne incontrati durante i suoi ricoveri in psichiatria e della terapeuta, dando vita a un dialogo originalissimo tra la parola clinica e quella teatrale e affrontando in profondità la fragilità, la resistenza e la speranza. Hélène e la Doc invitano gli spettatori a teatro per offrire lo spettacolo coraggioso ed emozionante di uno scambio serrato e poetico, intrecciando un racconto che si compie tra introspezione clinica, verità emotiva e libertà teatrale come mai è stato esplorato prima da uno psicoterapeuta.
"Questo spettacolo trasmette un messaggio chiaro e potente - dichiara Stefania Andreoli, che ha fortemente voluto dare una possibilità a un testo intercettato vent’anni fa e rimasto inedito - nessuno è solo, e ciascuno può trovare la forza e il coraggio di affrontare la malattia senza restare in silenzio.” Una rappresentazione schietta che, per 90 minuti, porterà il pubblico nel cuore della fragilità della mente, del dolore e del desiderio di vivere quando siamo incapaci di farlo. Lo spettacolo sconsigliato ad un pubblico inferiore ai 16 anni.
Lo spettacolo che debutterà a febbraio 2026, ha già registrato il sold out a Legnano, Gallarate, Torino, Milano e Bologna. Si aggiungono così nuove date alla tournée che farà tappa anche a Firenze, Padova, Piacenza, Varese, Roma, Ancona e proseguirà durante la stagione autunnale a Lugano, Napoli, Bari, Pescara, Palermo, Catania, Brescia e Sassari.