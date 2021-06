Stash nei guai, il cantante indagato per ricettazione

IPA

Indagato per ricettazione. Stash, il frontman dei The Kolors, come rivela il quotidiano "Il Giorno" è finito nei guai per il noleggio di due auto. Una Ferrari e una Maserati, che sarebbero state pagate da conti riconducibili alla società Air Protech di Magenta, ditta cui Sonia Caparezzi, amica dell’artista, avrebbe sottratto tre milioni di euro. Ma il legale del cantante chiarisce: "E' del tutto all’oscuro delle varie attività illecite".