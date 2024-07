Star Wars, il bikini della Principessa Leia venduto per 175mila dollari

Fisher, che interpretava la Principessa Leia nei film, in precedenti interviste aveva detto che quando George Lucas le mostrò il costume lei pensò che stesse scherzando. Il bikini all'asta è quello indossato nella scena in cui era incatenata al trono di Jabba the Hutt nel film Episodio VI - Il ritorno dello Jedi del 1983. Nel 2016, in un'intervista al gruppo radiofonico americano NPR, l'interprete aveva rivelato di essersi sentita "quasi nuda" nell'indossare quel costume e "molto nervosa" durante le riprese. Inoltre l'attrice aveva confessato che doveva "sedersi molto dritta" perché non poteva avere "linee sui fianchi. Non erano permesse pieghe".