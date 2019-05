Spice Girls, dopo il concerto la festa: Mel B beve tequila, Mel C fa un bagno nel ghiaccio

A 19 anni dal loro scioglimento la reunion di Emma Bunton, Geri Halliwell, Melanie Chisholm e Melanie Brown ha quindi funzionato, anche se non del tutto. Victoria Beckham, assente annunciata, ha voluto comunque dare il suo sostegno alle ex compagne con un messaggio di incoraggiamento su Instagram. Il tour prevede 14 date e si concluderà il 15 giugno nello stadio Wembley di Londra.



Terminata la loro prima esibizione venerdì sera le "ragazze" si sono scatenate. Ognuna a modo suo. Secondo The Sun, una volta lasciato il palco del Croke Park di Dublino, le Spice hanno festeggiato a suon di tequila con l'intera squadra di produzione, compresi i ballerini, i coreografi e i tecnici. Mel C ha poi lasciato il gruppo per immergersi in una vasca piena di ghiaccio per alleviare il dolore alle gambe stanche dai balletti sul palco, come mostrano le sue storie su Instagram. Stasera è la volta di Cardiff e... la stessa Mel B si è augurata sui social "un suono e una voce migliori".