"Spencer", Kristen Stewart nei panni di Lady D nel poster ufficiale del film

Afflitta, sola, chinata con il viso nascosto nelle mani, immersa nel suo sfavillante abito da principessa, che sembra anche inghiottirla come delle sabbie mobili. E con un profondo buio intorno. E' la Lady Diana ritratta, quasi come fosse un dipinto di Rubens, nel poster ufficiale di "Spencer" , film diretto da Pablo Larrain e incentrato sulla vita della principessa, interpretata da Kristen Stewart . L'immagine non fa che aumentare ulteriormente la curiosità per l'attesa pellicola del regista cileno, che sarà in concorso alla 78esima Mostra del Cinema di Venezia .

Scritto da Steven Knight, creatore della serie "Peaky Blinders", la pellicola racconterà i giorni in cui Diana ha annunciato alla famiglia Reale la decisione di divorziare dal Principe Carlo. La sinossi ufficiale spiega che il matrimonio della principessa Diana e del principe Carlo si è da tempo raffreddato. Sebbene abbondino le voci su un divorzio, la pace regna sovrana in occasione delle festività natalizie trascorse nella tenuta di Sandringham della Regina. C’è da mangiare e da bere, sparare e cacciare. Diana conosce il gioco. Ma quest’anno le cose saranno profondamente diverse.

Kristen Stewart aveva raccontato così il progetto: "Spencer sarà un’immersione emotiva nel momento in cui Diana ha deciso di dare una svolta alla propria vita. E' l’affermazione di sé in quanto persona, già solo il titolo Spencer simboleggia lo sforzo incredibile che è stato per lei il tornare a essere se stessa (dopo il divorzio), perché Diana si è sforzata di mantenere vivo ciò che il cognome Spencer significava per lei".

Nel cast oltre alla Stewart anche Timothy Spall, Jack Farthing, Sean Harris, Sally Hawkins, Olga Hellsing e Thomas Douglas. Pablo Larrain tornerà in Laguna dopo aver già portato in concorso "Jackie", nel 2016, ed "Ema" nel 2019. Il film uscirà nei cinema italiani in autunno.