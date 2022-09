Venezia 79, Madalina Ghenea super sexy seduce con il suo spacco frontale: "Lady Bean è tornata"

A Venezia 79 Madalina Ghenea è più sexy che mai.

L'attrice e modella rumena, che ha ricevuto il premio Diva e Donna ha sfilato sul red carpet per la presentazione del film "Bones and All" di Luca Guadagnino incantando il Lido sin dal suo arrivo. Ma è sui social che la splendida artista ha sedotto davvero tutti. Con una serie di scatti dove indossa un lungo abito nero con il corpetto in pizzo e uno spacco mozzafiato sul décolleté: "Lady Bean è tornata", ha scritto la Ghenea.