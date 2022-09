03 settembre 2022 15:06

Elodie sbarca al Festival del Cinema di Venezia 79. La cantante debutta infatti come attrice nel film "Ti mangio il cuore" di Pippo Mezzapesa selezionato per la sezione Orizzonti e in sala dal 22 settembre. Elodie è la protagonista con Francesco Patanè, Lidia Vitale, Francesco Di Leva, Michele Placido di un western in bianco e nero ispirato alla storia vera della prima pentita della mafia del Gargano.