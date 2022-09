09 settembre 2022 09:16

Venezia 79, Brad Pitt illumina il Lido: la star sul red carpet di "Blonde"

Brad Pitt infiamma il red carpet di Venezia 79 mandando in delirio i fan. L'attore è arrivato a sorpresa in Laguna dopo alcuni rumor nei giorni scorsi. Questa volta ha sfilato non in veste di attore ma di produttore, per il film "Blonde" di Andrew Dominik, presentato in concorso. Brad Pitt, smoking scuro, occhiali da sole e sneaker, ha sfilato accompagnando la protagonista della pellicola, Ana de Armas.