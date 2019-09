NUOVI FILM IN CONCORSO 3 settembre 2019 13:46 Venezia 76: Roy Andersson, Atom Egoyan e gli ergastolani di Tim Robbins al Lido Nuovi film in concorso protagonisti in Laguna

Nuova giornata a Venezia 76, dopo il successo (nove minuti di applausi) della proiezione del film italiano in corsa per il Leone d'oro, "Martin Eden". Nel terzetto odierno di pellicole in concorso spiccano il nuovo lavoro del pluripremiato canandese Atom Egoyan, "Guest of Honour", imbevuto dei suoi personali grovigli di segreti, e quello di Roy Andersson. Il regista svedese torna in Laguna con un'altra surreale riflessione sull'esistenza umana, "About endlessness", dopo aver vinto nel 2014 il Leone d'Oro.

Altro film in concorso è "The Painted Bird" di Vaclav Marhoul. Tratto dal famoso romanzo di Jerzy Kosinski, è ambientato nell'Europa dell'Est alla fine della sanguinosa Seconda guerra mondiale. Si racconta il viaggio di sopravvivenza di un ragazzo perseguitato, tra superstizioni dei paesani e violenza dei soldati.



Fuori concorso arriva l'emozionante "45 Seconds of laughter" di Tim Robbins, documentario in cui l'attore-regista racconta la sua esperienza con l'Actor's Gang, associazione che lavora con i detenuti di penitenziari californiani in laboratori teatrali. Sfidando le barriere razziali e le affiliazioni tra gang, i carcerati esplorano emozioni a lungo rimaste sopite dando vita a legami inaspettati tra uomini un tempo rivali.