Venezia 76, è il giorno del glamour e di Chiara Ferragni (al Lido con Fedez)

"Babyteeth" di Shannon Murphy racconta la storia di un innamoramento adolescenziale e salvifico. Quando Milla Finlay, adolescente gravemente malata, si innamora del piccolo spacciatore Moses, si avvera il peggior incubo dei suoi genitori. Ma poiché il primo incontro di Milla con l'amore fa nascere in lei una nuova gioia di vivere, la morale tradizionale va a farsi friggere.



In "Lan Xin Da Ju Yuan (Saturday Fiction)" di Ye Lou dal romanzo Death of Shanghai di Hong Ying, la diva Gong Li interpreta una celebre attrice Jean Yu nella Cina del 1941, che ritorna a Shanghai, apparentemente per recitare in "Saturday Fiction", diretta dal suo ex amante. Ma qual è il suo vero scopo? Liberare l'ex marito? Carpire informazioni segrete per le forze alleate? Lavorare per il padre adottivo? O fuggire dalla guerra con il suo amato?



Fuori concorso invece dominano i drammi della cronaca e della guerra: in "Mosul" di Matthew Michael Carnahan, si racconta, traendo spunto da fatti reali, l'azione di guerriglia di un gruppo di ex poliziotti contro lsis; Alexander Nanau in "Colectiv" rievoca l'indagine di un gruppo di giornalisti investigativi in Romania che porta a scoprire e l'enorme corruzione del sistema sanitario e di altre istituzioni nazionali.



Tra i film di Orizzonti "Moffie", di Oliver Hermanus, torna al Sudafrica del 1981, in pieno Apartheid, attraverso la storia del giovane Nicholas, che deve sopravvivere alla brutalità dell'esercito e ai rischi del legame con un commilitone. A Venezia Classici "Life i a B-Movie: Pietro Vivarelli" di Fabrizio Laurenti e Niccolo' Vivarelli rende omaggio al regista di B movie, paroliere e sceneggiatore.