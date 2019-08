Venezia 76 al via con polemica, la presidente di giuria Lucrecia Martel: "Non andrò alla cena di Polanski"

Quella che doveva essere una tranquilla conferenza stampa è diventata un acceso dibattito sul tema femminile. Una polemica già in qualche modo annunciata visto che la stampa americana, e non solo, non ha amato la scelta di Barbera di selezionare il film di Polanski accusato a Los Angeles di "violenza sessuale con l'ausilio di sostanze stupefacenti" ai danni di una ragazzina di tredici anni e undici mesi, Samantha Geimer, nel 1977.



La Martel ha più volte ribadito all'incontro: "Io non separo l'uomo dall'opera. Ritengo così che ci possa essere disagio per l'eventuale presenza del regista anche se, dopo una piccola ricerca su Google, ho visto che la vittima di Polanski si ritiene ormai soddisfatta e io non sono nessuno per sovrappormi alla volontà della vittima". Di tutt'altro pensiero invece si è detto Barbera: "Non è facile in questo caso dare risposte univoche. Non riesco a fare una distinzione tra artista e uomo. La storia dell'arte è piena di artisti che hanno commesso crimini. Lui resta uno degli ultimi grandi maestri del cinema e non credo si possa aspettare anni per giudicare un suo film".



Querelle anche sulle quota rosa: sono solo due le registe in gara per il Leone d'oro, la saudita Haifaa al-Mansour con "The perfect candidate" e l'australiana Shannon Murphy con "Babyteeth". Dalla presidente di giuria arriva una provocazione: "Siamo alla 76esima edizione del festival perché per due anni non facciamo cinquanta per cento donne e cinquanta per cento donne e vediamo che succede". Ma il direttore artistico al Lido ribadisce: "Sono contrario all'idea delle quote nella selezione. Unico criterio per me resta la qualità. Bisognerebbe prevedere allora quote per tutte le minoranze meno favorite. Certo ci sono ancora pregiudizi verso le donne, ma la situazione sta cambiando velocemente. Casomai - aggiunge Barbera - il problema può essere casomai l'accesso alle scuole del cinema e quello dei finanziamenti".