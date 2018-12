26 dicembre 2018 08:36 Da Cannes ai Grammy, passando per gli Oscar: i grandi eventi... spettacolari del 2018 Ecco cosa è successo sui palcoscenici più glamour e blasonati del mondo

Il 2018 è stato un anno in cui i palcoscenici più importanti sono stati caratterizzati non solo da premiazioni e trionfi ma anche dall'accorata protesta nei confronti delle molestie a Hollywood che si è espansa a macchia d'olio su tutto lo star system internazionale. I protagonisti dell'anno invece sono stati Guillermo Del Toro con il suo "La forma dell'acqua", "Tre manifesti a Ebbing, Missouri" e "Roma" per il cinema, Bruno Mars e Camilla Cabello per la musica.

L'anno cinematografico è partito a gennaio con i Golden Globe che hanno premiato a sorpresa il film "Tre manifesti a Ebbing, Missouri" (premi al film, alla sceneggiatura, all'attrice Frances McDormand e all'attore non protagonista Sam Rockwell). Agli Oscar tutto ribaltato con la vittoria de "La forma dell'acqua" di Guillermo del Toro. Gloria per il cinema nostrano con la statuett a "Chiamami con il tuo nome" di Luca Guadagnino, per la miglior sceneggiatura non originale.

Alla 71esima edizione del Festival di Cannes il giapponese Hirokazu Kore-Eda ha vinto la Palma d'oro con "Un affare di famiglia" (Grand Prix invece a Spike Lee e il suo "BlacKkKlansman"). Grandi soddisfazioni anche per il cinema italiano grazie a Marcello Fonte che ha vinto il premio per il miglior attore per "Dogman" di Matteo Garrone, mentre Alice Rohrwacher è stata premiata per la miglior sceneggiatura per "Lazzaro felice". La Mostra del cinema di Venezia ha visto la vittoria del Leone d'oro di "Roma" di Alfonso Cuaron, favoritissimo alla vigilia. Mentre il Gran Premio della giuria è andato a "The Favourite" di Yorgos Lanthimos. Due film che se la vedranno anche ai prossimi Oscar.