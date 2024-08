Splendida cinquantasettenne, Nicole Kidman si presenta al Lido con coda di cavallo e abito nero per parlare di questo "Babygirl" in cui compare nuda in più di una scena di sesso. Nel thriller erotico la Kidman interpreta Romy, manager di un'industria robotica, sposata e con figlie, che si trova improvvisamente invischiata in un rapporto sadomaso con un giovanissimo stagista Samuel (Harris Dickinson). Ma il fatto che Romy abbia problemi ("non sono normale" dice più volte) c'è già tutto nell'incipit di "Babygirl" dove la vediamo prima fare, con apparente soddisfazione, l'amore con il marito Jacob (Antonio Banderas), ma subito dopo avere un vero orgasmo davanti alle immagini di un sito porno. Scopo di Samuel è quello di ribaltare la situazione, da stagista a dominator facendo attraversare a una donna, abituata comandare come è Romy, tutte le umiliazioni possibili: "Mettiti in un angolo", "Adesso spogliati", "Bevi il latte nella ciotola come un gatto" e, infine "Dimmi: farò tutto quello che vuoi".