Venezia 81, con Lady Gaga "Joker" è quasi un musical: "Io e Phoenix cantiamo per amarci meglio"

Per quanto riguarda il suo dimagrimento Phoenix non vuole dire nulla: "Non ho rischiato molto perché ho avuto l'assistenza di un medico che mi ha seguito passo passo. Ma non è certo stata l'unica sfida, c'erano anche quelle del ballo e delle canzoni". "Ci siamo come trasformati per diventare i nostri personaggi in ogni dettaglio - dice Lady Gaga, basco alla francese e vestito a ruota all black che per questo ruolo si è sottoposta, proprio come Phoenix a un dura dieta -. Le scene e i dialoghi non sono sufficienti a definire i personaggi così lo fanno le canzoni. Anzi per rendere tutto più spontaneo ho cantato dimenticando ogni tecnica". "Ho cominciato a fare musica da piccola - aggiunge - perché sentivo che avevo qualcosa da dire. Adoro creare per un motivo preciso: aiuta le persone a sentirsi meglio o a identificarsi in un personaggio che vorrebbero tanto essere".