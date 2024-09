Venezia 81, da Almodovar a Guadagnino: ecco i candidati alla vittoria

"Queer" di Luca Guadagnino è un film divisivo, un atto di omaggio a William Burroughs, intellettuale raffinato, rappresentante di quella Beat Generation che vedeva nell'alcool come nelle droghe quelle risposte che la realtà non riusciva a dare. Grandissimo poi e più che candidabile alla Coppa Volpi Daniel Craig anche solo per il coraggio di passare da 007 macho a scene omosessuali spinte nei panni di WIlliam Lee (alias Borroughs), un americano che nel 1950 è espatriato in una Città del Messico super libera. Ben quotati poi sia per qualità che per possibilità di un occhio di riguardo da parte della presidente di giuria Isabelle Huppert: "Trois Amis" di Emmanuel Mouret, storia tutta al femminile con tre coppie che si incrociano e Jouer avec le Feu di Delphine & Muriel Coulin, due sorelle francesi che mettono in campo un Vincent Lindon ferroviere e vedovo sulla cinquantina che alleva da solo i suoi due figli, il più grande si ritroverà coinvolto in gruppi di estrema destra, ma lui non lo lascerà solo.