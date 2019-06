Locus Festival festeggia 15 anni con Calcutta, Four Tet e Beirut

La cifra stilistica musicale del Locus 2019 è ben introdotta dall'evento di apertura sabato 27 luglio a Masseria Mavù, con l’approccio universale e d’avanguardia del polistrumentista e compositore francese FKJ aka French Kiwi Juice in esclusiva nazionale, preceduto dal rap/soul italiano di qualità di Mecna. La settimana successiva, venerdì 2 agosto ci si sposta al Lido Lullabay in contrada Pilone per il primo party in spiaggia della serie Locusbay, con il maestoso dub reggae di Channel One, celebre sound system londinese che celebra 40 anni di carriera.



Si torna a Locorotondo mercoledì 7 agosto, al Campo Sportivo Comunale con l’evento forse più atteso dai fan: il live di MS. Lauryn Hill, icona assoluta della black music mondiale, per la prima volta e in esclusiva nel Sud Italia. In piazza Moro, venerdì 9 agosto arriva una leggenda vivente del funk & soul americano, il grande Lee Fields accompagnato dalla sua band The Expressions. Sabato 10 agosto la parentesi “pop” di Calcutta in collaborazione con Sud Est Indipendente, di nuovo al Campo Sportivo Comunale, allarga i confini stilistici del festival con uno degli artisti italiani più affermati del panorama nazionale contemporaneo.



L’ultimo grande evento in piazza è domenica 11 agosto con Colle Der Fomento, formazione storica e di culto dell’hip hop romano, che in 25 anni di carriera si è avvicinata alla musica suonata: una maturazione culminata nell’album “Adversus” del 2018. Immersi nella natura il 14 agosto con una grande festa conclusiva fra i trulli della Masseria Mavù: il leggendario musicista inglese Four Tet per la sua unica data italiana estiva, sarà affiancato dal suo conterraneo Ben Ufo, in un evento espressione della scena elettronica londinese ai suoi massimi livelli.



Il 21 agosto ci si trasferisce a Gallipoli (Area Blu Salento - Lungomare Galilei) all’interno del festival Sud Est Indipendentecon per il concerto di Beirut che presenta il nuovo lavoro intitolato proprio Gallipoli, scritto e registrato tra New York, Berlino e Lecce.