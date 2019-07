Liam Gallagher apre il festival agrirock Collisioni

Dopo l'anteprima con Eddie Vedder, a Barolo (Cuneo) prende il via il festival Collisioni. Per l'undicesima edizione si attendono oltre 100mila presenze e nel piccolo paese delle Langhe, tra i pregiati vigneti, arriveranno grandi personalistà com Liam Gallagher (ex Oasis), che darà il via al suo nuovo tour mondiale, Jared Leto con i Thirty Seconds To Mars, Thom Yorke, Calcutta, Max Gazzé, Daniele Silvestri, Maneskin e Salmo.