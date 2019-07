FestiValle 2019, la terza edizione tra jazz-swing ed elettronica

La partenza della terza edizione, giovedì 8 agosto, è affidata all’Unconventional Night, che culminerà con il concerto dei Nu Guinea al Tempio di Giunone, in esclusiva per la Sicilia con Nuova Napoli live band. Il duo partenopeo formato da Massimo Di Lena e Lucio Aquilina viene affiancato da una full live band di otto elementi in tour sull'onda lunga di "Nuova Napoli", uno dei dischi italiani più interessanti del 2018.



La seconda serata, venerdì 9 agosto, sarà dedicata anche quest’anno allo swing, con il live in esclusiva italiana al Tempio di Giunone degli Hot Sugar Band, orchestra francese tra le più apprezzate a livello mondiale nel genere (special guest la voce di Hetty Kate già collaboratrice del re dello swing Gordon Webster). Anche quest’anno verrà allestita una pista da ballo per accogliere la performance di Kamilė Pundziūtė & Arnas Jasiūnas, 2 star internazionali di Lindy Hop (ballo swing nato negli anni 20 ad Harlem che ben si sposa con le orchestre hot jazz) e di tutti gli appassionati che prenderanno parte alla tre giorni di Workshop Swing da loro condotta.



Sabato 10 agosto sarà invece il turno degli internazionali Antoine Boyer & Samuelito, il trio del violinista e cantante Tcha Limberger e il chitarrista Sebastien Giniaux, per una serata dalle sonorità jazz che spaziano dal flamenco al jazz di New Orleans passando per il gypsy jazz in stile Django Reinhardt e Stephane Grappelli.



Nei giorni 9 e 10 agosto il festival si sdoppia coinvolgendo la vicina spiaggia di San Leone (AG), dove anche quest’anno lo stabilimento Oceanomare ospiterà l’Electro-FestiValle, sezione dedicata all’elettronica e alle arti digitali realizzata in collaborazione con il team di roBOt Festival (manifestazione internazionale con base a Bologna oggi tra i principali appuntamenti italiani del genere). Saranno protagonsiti Francis Inferno Orchestra, Tornado Wallace, tra i producer più apprezzati della scena dance contemporanea in Australia e in Europa, la dj cilena Paula Tape, il nostro Jolly Mare, icona della Italo-Disco nel mondo, Santo e Marco Unzip, direttore artistico di roBOt ma anche dj, produttore e curatore musicale.



Per informazioni dettagliate sul festival festivalle.it