CHAMOISic compie 10 anni: gran finale del festival in alta quota

Il festival di altra musica in alta quota diretto da Giorgio Li Calzi festeggia dieci anni. Dal 7 al 21 luglio arriva in sette località della Valle d'Aosta e a Torino (al Parco del Valentino) come esperienze di condivisione tra suono e natura, produzioni originali, concerti e djset di musica antica e moderna, elettronica, sperimentale, improvvisativa. Gran finale a 1815 metri di altitudine nella Valle del Cervino, a Chamois (Ao), unico comune d’Italia senza automobili raggiungibile solo a piedi, in bici o funivia.

La decima edizione è un traguardo importante che sarà celebrato durante il festival ripercorrendone la storia, raccontando le interazioni trascorse tra artisti, abitanti e istituzioni insieme a giornalisti e scrittori. Il tema di quest'anno è il dialogo. Dal 7 al 17 luglio si terranno concerti ed eventi immersivi ad Antey-Saint-Andrè, Cogne, Etroubles, La Magdeleine, Saint-Vincent, Valtournenche e a Torino con Sonic Picnic, un raduno di sintetizzatori presso il Parco del Valentino.



Dal 19 al 21 ci si sposta a Chamois. L'apertura sarà affidata a un artista valdostano: Sub_Modu, al secolo Romeo Sandri, autore di una musica elettronica di matrice afro-americana, tra ritmi ipnotici e richiami jazz. A seguire Melos Filarmonica che aprirà con la "Holberg Suite" (1884), capolavoro neoclassicista del compositore norvegese Grieg per poi approdare al novecento tra jazz e mondo contemporaneo con la voce di Maria Laura Baccarini che sarà ospite insieme alle composizioni del contrabbassista Federico Marchesano e alla tromba di Giorgio LI Calzi.



Sabato 20 luglio si parte con i Prank!, trio che suona jazz con l’energia del rock. A seguire, in esclusiva italiana, i Tamikrest, gruppo originario del Mali di etnia Tuareg, tra i principali rappresentanti del desert blues. Saranno introdotti da un incontro, realizzato in collaborazione con RivoliMusica, con il giornalista John Vignola di Radio 1 e da Domenico Quirico, reporter per il quotidiano La Stampa, inviato nelle zone di guerra in Africa.



Domenica 21 luglio la band del finlandese Jimi Tenor cambierà il registro musicale a Chamois. L'artista elabor in modo estremamente personale i vari punti di contatto tra differenti linguaggi, rock, jazz e la matrice africana, in bilico tra afro-beat e cocktail music. Il concerto sarà preceduto dall’esibizione in solo di Maria Laura Baccarini, cantante, attrice e improvvisatrice, da anni di base a Parigi dove è voce dell’Orchestre National du Jazz.



Domenica 21 invece, per il chill-out finale, un viaggio musicale curato in compagnia di Alessandro Gambo e dei suoi giradischi.