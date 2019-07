Trentino Jazz, suoni diffusi e tanta buona musica

Trentino Jazz è un circuito di festival che raggruppa cinque appuntamenti musicale, riunti in un percorso comune. Una vera rete, dal nome TrentinoInJazz , che si snoda nel corso di quasi tutto l'anno e sull'intero territorio provinciale. L’obiettivo principale è la proposizione di concerti legati al linguaggio del jazz, seguendo un modello in equilibrio fra centralizzazione e decentramento.

L'ambizioso obiettivo del festival è allargarsi, divenendo più importante e forte, senza perdere tutte le risorse della presenza sul territorio. La particolarità è quella di avere conservato l’autonomia territoriale, grazie soprattutto alla forte risorsa del volontariato, che consente di contenere i costi e di coinvolgere molti soggetti. Non c'è una programmazione centralizzata che decida il percorso artistico e organizzativo di tutta la rete: ognuno degli originari cinque festival ha conservato una larga autonomia.



4 luglio - THE LOST BOYS

5 luglio - RADIO ZASTAVA

11 luglio - UKULELE LOVERS

13 Luglio - DAMIANA DELLANTONIO TRIO

14 luglio - MARTINA IORI / FELIX ROSSY QUINTET Special guest RITA PAYES

16 luglio - BIG DADDY WILSON

17 luglio - JEMM Music Project / FaRe Jazzjam session

18 luglio - RITA BOTTO JAZZ QUARTET / MARCO FURIO FORIERI & VENICE SKA-J

19 luglio - TRIO AMMENTOS /FaRe Jazz Big Band

21 luglio - BETTY VITTORI

22 luglio - SONATA ISLANDS THIRD STREAM

23 luglio - TRIO CORRENTE

24 luglio - ELINA DUNI E ROB LUFT

25 luglio - CLAUDIO JR DE ROSA QUARTET / DIMONIC

27 Luglio 2019 - JASMINE ASHLEY TERRELL

28 luglio - ELSA MARTIN TRIO



1 agosto - TITTI CASTRINI & IL SUO QUINTETTO

3 agosto - FUNKY BEAT Evento nella rassegna Valsugana Jazz Tour

4 agosto - BANDANERA AFROBEAT 8 agosto - NON SOLO TANGO

11 agosto - OLIVIA TRUMMER & NICOLA ANGELUCCI

18 agosto - CANTI DEL VIVO

22 agosto - SAXOFOLLIA

25 agosto - "DISASTER" / SILVIA MICHELOTTI & BAND

5 settembre - SONATA ISLANDS KOMMODOH

12 settembre - RAFFA&THEBLUEBIRD

26 settembre - MACK



Guarda il sito ufficiale del Festival