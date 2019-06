FINO AL 15 SETTEMBRE 19 giugno 2019 09:44 Carroponte, da Luché ad A$AP Rocky, va in scena la grande musica italiana e internazionale Tornano a Sesto San Giovanni (MI) fino al 15 settembre i concerti di alcuni dei principali protagonisti

Luché, Gemitaiz e poi A$AP Rocky, The White Buffalo, The Darkness, Ska-P, New York Ska Jazz Ensemble e molti altri ancora... Tornano al Carroponte di Sesto San Giovanni (MI) fino al 15 settembre i concerti di alcuni dei principali protagonisti della musica italiana e internazionale. Riflettori accesi su una delle location più importanti per gli eventi dal vivo a Milano. E oltre ai singoli artisti, ad animare la grande area a cielo aperto ci saranno anche i Festival tra cui: “Real Talk Live”, “HOLI - Il Festival Dei Colori”, “All you need is live” (il concerto di fine estate targato Radio Popolare con Tre Allegri Ragazzi Morti e Cacao Mental)...

Con la sua struttura in acciaio di circa 200 per 60 metri e un’altezza di circa 20 metri, facente parte del complesso di edifici della ex Breda Siderurgica che, grazie ad un’oculata operazione di recupero, nel 2006 è stata riconvertita dal Comune di Sesto San Giovanni ad arena concerti e location culturale, il Carroponte si è negli anni affermato come luogo di riferimento per un’ampia varietà di eventi di profilo.



A$AP Rocky, The White Buffalo, The Darkness, Ska-P, New York Ska Jazz Ensemble, Sick Of It All, Skatalites, Zebrahead, Flogging Molly con Descendents, Grupo Compay Segundo de Buena Vista Social Club, Robben Ford, The Melvins, Red Fang, Neurosis, YOB e ancora Loredana Bertè, Marlene Kuntz, Gemitaiz, Enrico Nigiotti, Africa Unite System of a Sound & Architorti, Luchè e il progetto “Mille Anni Ancora” in ricordo di Fabrizio De Andrè: questi sono solo alcuni dei nomi della scena musicale nazionale ed internazionale che si esibiranno al Carroponte quest’estate.



Ma l’estate al Carroponte non sarà solo caratterizzata dai concerti dei singoli artisti, ad animare la grande area a cielo aperto ci saranno anche i Festival tra cui: “Real Talk Live”, “HOLI - Il Festival Dei Colori”, “All you need is live” (il concerto di fine estate targato Radio Popolare con Tre Allegri Ragazzi Morti e Cacao Mental), “Pastorizia Never Dies”, “La Festa Delle Scuole Più Grande D’Italia”, “Popcorn Garage Market”, “Punkadeka Festival” con i Punkreas, la serata Reggaeton con Bada$$ B, Favelas de Rio e Jay Santos e molto altro ancora. Continuano anche, tra fine settembre e i primi di ottobre con l’ “Oktober Fest” e “Carrowine”, gli eventi Food & Beverage organizzati in collaborazione con Saten – Arte del Vino, che hanno di fatto inaugurato con grande successo l’area a marzo con un’anteprima della stagione estiva all’insegna del gusto.