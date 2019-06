"Villa Ada - Roma incontra il mondo", da Riccardo Sinigallia a Myss Keta per la 26esima edizione

Ecco il cartellone:



18 giugno GROUNDATION (USA)

19 giugno M¥SS KETA (ITA)

20 giugno GIORNATA DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO con NADA e ORCHESTRA DEI BRACCIANTI (ITA)

21 giugno RICCARDO SINIGALLIA (ITA)

22 giugno GIUDA + WINSTONS (ITA)

23 giugno INTO THE WILD NIGHT show (ITA)

24 giugno TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI + LUCIO LEONI (ITA)

25 giugno EUGENIO IN VIA DI GIOIA (ITA)

26 giugno GIOVANNI TRUPPI (ITA)

27 giugno MODENA CITY RAMBLERS (ITA)

28 giugno ORCHESTRACCIA (ITA)

29 giugno CARO FABER – ROMA CANTA DE ANDRÈ (ITA)

30 giugno CARO LUCIO – ROMA CANTA BATTISTI (ITA)

1 luglio GIOVANNI LINDO FERRETTI (ITA)

2 luglio I HATE MY VILLAGE + ZU (ITA)

3 luglio TINARIWEN (MALI)

4 luglio LA RAPPRESENTANTE DI LISTA (ITA) + MÒN (ITA)

5 luglio OTTO OHM (ITA) 6 luglio BANDABARDÒ (ITA)

7 luglio MASSIMO VOLUME + GIARDINI DI MIRÒ(ITA)

8 luglio GARBAGE (USA) 9 luglio dEUS (BELGIO)

10 luglio GIORGIO POI (ITA) 11 luglio HOOVERPHONIC (BELGIO)

12 luglio GOD IS AN ASTRONAUT + MONO (IRLANDA)

13 luglio CARAVAN PALACE (FRANCIA)

14 luglio CANOVA + FULMINACCI (ITA)

15 luglio NOUVELLE VAGUE(FRANCIA)

16 luglio “MENTRE RUBAVO LA VITA” GIOVANNI NUTI E MONICA GUERRITORE CANTANO ALDA MERINI

17 luglio RIVAL SONS (USA)

18 luglio MADELEINE PEYROUX (USA)

19 luglio NEW YORK SKA JAZZ ENSEMBLE (USA)

20 luglio COMA_COSE (ITA)

21 luglio DATA IN AGGIORNAMENTO

22 luglio THE LIBERATION PROJECT (RSA) 23 luglio CLAVDIO (ITA)

24 luglio CALEXICO + IRON WINE (USA)

25 luglio FAST ANIMALS AND SLOW KIDS (ITA)

26 luglio GRUPO COMPAY SEGUNDO DE BUENA VISTA SOCIAL CLUB (CUBA)

27 luglio QUASI//FINLEY (USA//ITA)

28 luglio NU GUINEA (ITA)

29 luglio LATTE E I SUOI DERIVATI (ITA)

30 luglio JAMES SENESE NAPOLI CENTRALE (ITA)

31 luglio BOHEMIAN SIMPHONY – THE QUEEN ORCHESTRA (ITA)

1 agosto EASY STAR ALL-STARS (GIAMAICA/USA)