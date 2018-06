I-Days 2018 a Milano, in arrivo Pearl Jam, Placebo e i fratelli Gallagher (separati)

Per l'edizione 2018, l' I-Days Festival cambia location confermandosi come una delle principali rassegne estive con grandi nomi del rock mondiale (con sentori anni 90). La manifestazione si svolge a Experience Milano, l'ex area di Expo, e lungo quattro giorni di concerti, da giovedì 21 a domenica 24 giugno, schiera come headliner Pearl Jam , Placebo , Queens of the Stone Age , Offspring , gli ex Oasis Liam Gallagher e Noel Gallagher (in giorni diversi, però), The Killers , Richard Ashcroft .

Il festival nella città meneghina prende il via giovedì 21 giugno con una prima giornata segnata dall'esibizione della rock band statunitense The Killers, preceduta da due icone del brit pop come Liam Gallagher e Richard Ashcroft (ex Verve).



La scaletta della seconda giornata, venerdì 22 giugno, vede il suo culmine con il concerto dei Pearl Jam. La band di Eddie Vedder sta tenendo i fan col fiato sospeso dopo la cancellazione del concerto di Londra a causa di problemi alla voce. Il gruppo, però, ha fatto sapere che avrebbe ripreso regolarmente il tour proprio da Milano. Prima di loro le band gallesi Stereophonics e Catfish and the Bottlemen, gli americani The Last Internationale (del batterista dei Rage Against The Machine, Brad Wilk), oltre a Omar Pedrini.



Sabato 23 giugno i nomi più attesi sono quelli dei Placebo e dell'altra metà degli Oasis, Noel Gallagher con i suoi High Flyin' Birds, Chiusura a suon di musica techno con dj tedesco Paul Kalkbrenner. Conclusione della manifestazione domenica 24 giugno con i paladini dello stoner rock Queens of the Stone Age, oltre al punk-rock californiano degli Offspring.