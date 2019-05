Splendida nei suoi 54 anni, Monica Bellucci ha accesso il red carpet di " Les Plus belles années d'une vie ", film di Claude Lelouch che racconta l'amore nella terza età. "Si invecchia e per la società non esisti più dal punto di vista dell'amore, invece i sentimenti ci sono sempre", ha raccontato la Bellucci accompagnata sulla Croisette dal compagno Nicolas Lefebvre. Schivato invece l'incontro a Cannes con l'ex marito Vincent Cassel, appena ripartito.

Lelouch per il suo film ha riunito Jean Louis Trintignant e Anouk Aimee, i protagonisti dell'iconico film del 1966 "Un uomo una donna", e li ha riportati sugli stessi luoghi del loro amore. "Un uomo una donna è un mio film di riferimento e quando ho saputo da un amico che Lelouch stava preparando questo 'sequel' ho chiesto di poter entrare nel progetto a tutti i costi, mi sono offerta di portargli il caffè sul set. Sul set sono stati momenti magici tra me e Jean Louis. Sono la figlia che aiuta il padre, ormai in ospizio, a ricordargli la vita perché lui ha perso la memoria o fa finta di non averla".