Cannes 2019, nella sezione "Un certain ragard" trionfa Chiara Mastroianni

A Cannes il brasiliano "La vita invisibile di Euridice Gusmao" di Karim Aïnouz ha vinto a sorpresa il concorso di Un Certain Regard . Ma c'è gloria anche per l'Italia, con l'ovazione ricevuta da Chiara Mastroianni, premiata come migliore interprete per "Camera 211" di Christophe Honorè. "È la prima volta che vengo premiata - ha detto commossa - e proprio non me lo aspettavo. Sapevamo di aver vinto qualcosa, ma credevo fosse per il mio regista".

"Io sono solo uno strumento nelle sue mani, è arrivato inatteso nella mia vita e non pensi nemmeno un attimo di uscirne adesso - ha proseguito -. Stasera i veri vincitori sono Cristophe e i miei magnifici colleghi senza i quali il mio personaggio non sarebbe esistito".



I film in concorso erano 18, 9 le opere prime e ben 8 i premi assegnati da una giuria allegra e compiacente guidata dalla regista di "Cafarnao", Nadine Labaki. Premio della giuria a Oliver Saxe per lo spagnolo "o que arde"; premi speciali per "Libertà" di Albert Serra, per la "Giovanna" di Bruno Dumont, per il giovanissimo russo Kantemir Balagov, la canadese Monia Chokri e l'americano Michael Covino.



Polemicamente politica la dedica finale del vincitore: "Il mio premio va alla magnifica squadra di film brasiliani che è qui a Cannes. Da noi si vive un momento difficile di intolleranza e violenza. Noi diciamo che non siamo questo, siamo un popolo con altri valori".