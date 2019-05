Cannes 2019 al via: cosa non perdere del festival

I NUMERI - Previsti 1845 film nella selezione ufficiale, in linea con le cifre degli ultimi 5 anni. Sono 8 le prime regie nella selezione ufficiale (7 nel 2018) per un totale di 26 che concorrono alla Camera d'oro tra Selezione, Semaine de la Critique e Quinzaine des Realizateurs. I Paesi rappresentati quest'anno sono 39 (35 nel 2018, 42 nel 2017) .



RED CARPET DA URLO - Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Margot Robbie, star hollywoodiane senza rivali, accompagnano "C'era una volta a Hollywood". E sicuramente 25 anni dopo il passaggio a Cannes di Pulp Fiction ancora un film di Quentin Tarantino assicurerà lo show. Anche solo per il tema della pellicola: l'amore per il cinema e la perdita dell'innocenza ad Hollywood nel 1969, anno tra l'altro del massacro ad opera della famiglia di Charles Manson.



LE ROI DELON CONTESTATO - Il mito del cinema francese Alain Delon, che con il festival nella sua lunga carriera ha avuto un rapporto di alti e bassi, ha accettato la Palma d'oro alla carriera L'attore 83enne, che sulla Croisette ha debuttato nel 1957, da Cannes non aveva mai avuto riconoscimenti. Il premio tardivo non è piaciuto alle femministe: l'attore aveva ammesso di aver avuto atteggiamenti violenti con le donne. Ma non solo, perchè si è anche espresso contro l'adozione da genitori dello stesso sesso ed è notoriamente vicino alla destra, alle posizioni del Fronte Nazionale di Le Pen. "Le contestazioni a Delon? Lo premiamo con la Palma d'oro alla carriera non con il Nobel per la pace" ha detto con convinzione il delegato generale del festival, Thierry Fremaux .



MARADONA & ELTON JOHN - Ci saranno? Tutti ci sperano. O saranno solo evocati dai rispettivi film a loro dedicati? Il Pibe de oro è il protagonista del film documentario "Diego Maradona" di Asif Kapadia che si concentra sugli anni a Napoli del calciatore. Una biografia in musical di Elton John è invece "Rocketman" con Taron Egerton nei panni del musicista di "Candle in the Wind". Entrambi fuori concorso.



KEN LOACH E I DARDENNE - Il regista inglese e i fratelli belgi sono di casa a Cannes, pluri-palmati per i loro film che hanno la potenza di riportare alto il tasso di realtà al festival con i rispettivi sguardi su un contemporaneo dolente. L'82enne Ken Loach aveva detto di aver chiuso con il cinema e quindi "Sorry We Missed You" (una storia sulla depressione economica e la perdita del lavoro) è un regalo per gli spettatori. I Dardenne, invece, portano a Cannes la storia di un adolescente, "Young Amhed", che progetta di uccidere la sua insegnante dopo aver aderito ad un'interpretazione estremista del Corano.



A VOLTE RITORNANO - Claude Lelouch riporta Jean Louis Trintignant e Anouk Aimee sui luoghi di "Un Uomo e una Donna" assicurando la nostalgia romantica di "Les plus belles annees d'une vie",



AMFAR - Il 23 maggio il classico appuntamento all'Eden Roc di Cap d'Antibes per il galà di beneficenza pieno zeppo di star. Attesissimo. Come sempre. Quest'anno dovrebbe non far mancare il suo apporto, anche economico, Leonardo DiCaprio.