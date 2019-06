Era il 9 febbraio 1992 quando per la prima volta andava in onda sulle reti Mediaset "Scherzi a parte". Visto il grande successo, il programma venne rinnovato per molte stagioni come quella condotta da Simona Ventura e Marco Columbro nel 1999. Per la sigla delle dieci puntate gli effetti speciali davano vita a delle scritte al neon lungo le strade di un contesto urbano ricostruito al computer.