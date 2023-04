Sofia Sole: "Non ho più paura di dire ti amo"

Scrivere e cantare in italiano per Sofia Sole è come uscire dal guscio, aprile la porta della cameretta e confrontarsi con il mondo che la aspetta fuori.

La sofisticata cantautrice 20enne riparte da "Un giro di troppo", primo inedito in italiano che arriva dopo la partecipazione a "The Voice of Italy". Timida e riservata, Sofia non arrossisce più raccontando il suo primo amore, fragile e potente allo stesso tempo. Lo ha tenuto custodito gelosamente come una pietra rara e ora ha deciso di condividerlo e farlo conoscere.