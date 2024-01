Gli Slowdive tornano in Italia: sold out a Bologna, ultimi biglietti a Milano

Gli Slowdive tornano in Italia per due date che sono già un successo.

Il concerto previsto per il 2 febbraio all’Estragon di Bologna è sold out, mentre rimangono gli ultimi biglietti per il live di Milano il 31 gennaio all’Alcatraz. I paladini dello shoegaze presenteranno "Everything is alive", il nuovo album uscito a settembre 2023 per l’etichetta Dead Oceans e anticipato dai singoli "Alife" e da "Kisses". Il disco arriva a sei anni di distanza dall’omonimo album del 2017, che segnò il ritorno discografico della band britannica dopo oltre 20 anni di attesa.