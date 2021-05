Si è spento il regista campano Giambattista Assanti

E' morto dopo una lunga battaglia contro un brutto male, Giambattista Assanti. Il regista originario dell'Irpinia è stato autore di diversi film di successo, tra i quali "L’ultima fermata", film dedicato alla linea ferroviaria Avellino-Rocchetta e girato in Alta Irpinia, con la partecipazione di Claudia Cardinale. Nel 2019 diresse "Il giovane Pertini. Combattente per la libertà", candidato ai David di Donatello.

"L’ultima fermata" è uscito nelle sale cinematografiche nel 2015 e racconta la storia del capotreno Domenico Capossela, spettatore delle partenze di tanti emigranti negli anni ’60. Altra sua fatica era stato "Il giovane Pertini. Combattente per la libertà”. Girato in provincia di Avellino, il film è stato candidato ai David di Donatello 2019 ed è approdato alla Mostra internazionale del cinema di Venezia. Nel settembre 2020 erano iniziate le riprese de “Il segreto di Hanna”, suo terzo lavoro per il grande schermo, interrotte per la pandemia e il peggiormento delle condizioni di salute

Assanti realizzò anche il docufilm, “Le campane di San Ottone”, con la partecipazione straordinaria di una giovanissima Vanessa Gravina, per raccontare le proteste contro l’apertura della discarica a Difesa Grande.