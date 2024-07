Il franchise di "Shrek", che tra il 2001 e il 2010, ha distribuito 4 film è stato un enorme successo per DreamWorks Animation con incassi da capogiro. Il primo capitolo della saga è datato 2001, diretto da Andrew Adamson e Vicky Jenson e basato sul libro omonimo del 1990 di William Steig è stato presentato in anteprima al Festival di Cannes 2001, dove ha gareggiato per la Palma d'Oro, rendendolo il primo film d'animazione dopo Peter Pan (1953) della Disney ad essere scelto per il premio. Distribuito negli Stati Uniti il 18 maggio 2001 ha incassato 484 milioni di dollari in tutto il mondo contro un budget di produzione di 60 milioni di dollari, diventando il quarto film di maggior incasso del 2001. È stato ampiamente elogiato dalla critica per l'animazione, le interpretazioni vocali, la colonna sonora, la sceneggiatura e l'umorismo, che i critici hanno notato si rivolgevano contemporaneamente ad adulti e bambini. Shrek è stato nominato per la migliore sceneggiatura non originale e ha vinto il primo Oscar in assoluto per il miglior film d'animazione, categoria introdotta nel 2002.