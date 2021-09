Shakira attaccata e "derubata" dai cinghiali a Barcellona

ansa

Non solo a Roma, non solo Massimo Lopez: anche Shakira ha subito l'attacco di un gruppo di cinghiali. La popstar internazionale infatti ha raccontato di essere stata vittima di un inseguimento da parte di due cinghiali mentre passeggiava con suo figlio Milan di otto anni in un parco a Barcellona. Secondo il suo racconto, gli animali l'hanno aggredita, le hanno rubato la sua borsa, il cellulare e sono fuggiti nel bosco.