Shakira canta sui social con il papà 87enne e il video commuove tutti

"Qué lindo mi papito"... scrive Shakira condividendo un commovente video che in poche ore ha raggiunto oltre 3 milioni di visualizzazioni. La cantante colombiana ha postato un romantico duetto con il padre William Mebarak, 87 anni sulle note di "Domino" di Andy Williams. Un vero successo social per un'esibizione in perfetto stile natalizio.