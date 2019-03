Seungri, la star del pop coreano si ritira dopo lo scandalo sessuale

Scandalo a luci rosse nel mondo del pop coreano. Il cantante Seungri , membro della boyband Big Bang , ha annunciato il suo ritiro dalle scene dopo essere rimasto invischiato in un giro di prostituzione . Secondo l'agenzia coreana Yonhap il giovane artista, soprannominato Great Gatsby per il suo stile di vita extralusso, è stato incluso nel registro degli indagati per aver procurato escort d'alto bordo agli investitori stranieri della sua compagnia di eventi.

Su Instagram il cantante ha annunciato il suo ritiro, sostenendo di essere innocente ma di essere pronto "a fare chiarezza su tutti i sospetti". Le indagini sono iniziate a gennaio in seguito ad un'aggressione al "Burning Sun Club", un nightclub dei quartieri alti di Seoul. Il caso ha portato la polizia a scoprire un giro di spaccio, molestie sessuali e mazzette. L'inchiesta si è intensificata nelle ultime settimane, quando sono spuntati alcuni messaggi del 2015 in cui Seungri veniva indicato come l'organizzatore di incontri sessuali per i suoi investitori all' "Arena", un altro club della città.