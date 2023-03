Serena Grandi si confessa: "Ho avuto 100 uomini, Panatta il più figo e ad Agnelli ho detto no"

Di questi, l'ex icona sexy del cinema italiano, ricorda in particolare Adriano Panatta , che definisce "il più figo" e conferma di aver detto "no" a Gianni Agnelli . Classe 1958 l'attrice festeggia il suo compleanno in diretta, ma fa confusione sull'età: "Compio 66 anni..." dice, ma in realtà sono 65.

Sono i conduttori a rimarcare la "svista": "Se è nata nel 58 compie 65 anni non 66", le ricordano: "Avete ragione, ma ormai non ci capisco più niente, in effetti è una notizia straordinaria quella che mi date!", replica scherzando l'attrice.

Il tema più bollente però sono "le centinaia di uomini", che si narra abbia avuto e che Serena conferma: "Si, se guardo il mio database è così, ma ci sono attrici che hanno avuto molti più uomini di me".

Alla domanda di Giorgio Lauro e Geppi Cucciari se in questo momento si possa definire innamorata la Grandi risponde senza esitare: "Sono innamorata dell'amore, dei miei cani e di mio figlio. Non mi interessano gli uomini. Mi andrebbe bene solo un uomo utility, uno che ti serve per tante cose... lavoretti in casa come la gomma che si sgonfia e cose così...".

Poi, ricordando la sua passione per i crime: "Sto vivendo una nuova fase della vita, come autrice di libri crime", confessa che uscirebbe volentieri col criminologo Garofalo... per parlare di crimine, naturalmente.



Ripercorrendo la sua vita amorosa e rispondendo alla domanda: "Chi le è rimasto più nel cuore?" Serena risponde: "Magari si seccherà ma nel mio cuore è rimasto Adriano Panatta. Quando l'ho conosciuto io aveva 30 anni, era un figo pazzesco. Era simpatico, trasgressivo, molto meglio di Berrettini, che mi pare un pò 'moscio'".

Poi l'attrice menziona Giorgio Chinaglia, che ricorda come "un grandissimo fico, peccato però che aveva un solo problema. Alzava il gomito, e quando lo faceva era duro condividere alcune cose".

Infine ammette di aver veramente detto "no" a Gianni Agnelli". "Lui era giovane ma per lui sarei stata una delle tante. Io non sono una delle tante, nemmeno per Agnelli" e aggiunge: "L'unico che non mi ha fatto sentire così davvero è stato mio marito, scomparso dieci anni fa" e conclude facendo gli auguri a Tinto Brass che domenica compie 90 anni: "Che resti com'è sempre stato, il vero cinema me lo ha insegnato lui".

Il marito Dal 1987 al 1993 Serena Grandi è stata sposata con l'arredatore e antiquario Beppe Ercole, passato poi a nuove nozze con Corinne Cléry dopo il divorzio. La coppia ha avuto un figlio, Edoardo Ercole, nato nel 1989.

La carriera Negli Anni 80 e 90 ha ammaliato il grande pubblico grazie alle sue forme da maggiorata, dopo essere stata lanciata da Tinto Brass che la sceglie come protagonista del film erotico "Miranda". La Grandi diventa una vera e propria icona sexy, anche per i ruoli che ha nei film seguenti come "La signora della notte", "L'iniziazione" e "Desiderando Giulia" in cui continua a interpretare il ruolo di donna provocante che si destreggia fra amori e tradimenti. Nel 1987 lavora con Dino Risi in "Teresa" e con Sergio Corbucci in "Roba da ricchi" e "Rimini Rimini", in cui viene affiancata da Paolo Villaggio. Proprio in quell'anno sposa l'arredatore Beppe Ercole, da cui si separa nel 1993 e da cui ha il figlio Edoardo. Nel 1990 recita anche accanto ad Alberto Sordi nel film "In nome del popolo sovrano". Dopo alcune apparizioni tra fiction e serie tv, nel 1998 lavora di nuovo con Tinto Brass in "Monella" e con Luciano Ligabue in "Radiofreccia". Nel 2003 viene arrestata per una vicenda di droga, accusata di detenzione e spaccio di cocaina ma ne esce prosciolta dalla magistratura prima ancora dell'inizio del processo. Nel 2013 la Grandi è nel cast del film Premio Oscar "La grande bellezza", diretto da Paolo Sorrentino. Di recente è stata protagonista della seconda edizione del "Grande Fratello Vip", condotto da Ilary Blasi.

Guai giudiziari Nel 2003 fu arrestata risultando coinvolta in una vicenda di droga, accusata di detenzione e spaccio di cocaina, vicenda dalla quale uscì prosciolta dalla magistratura prima ancora dell'inizio del processo. Nel 2011 è stata risarcita dallo Stato con 60.000 euro per l'ingiusta detenzione.

Nel settembre 2020 è stata condannata in primo grado a due anni e due mesi di reclusione per bancarotta fraudolenta a causa del fallimento del suo ristorante di Borgo San Giuliano a Rimini.