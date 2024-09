Selena Gomez confessa: "Voglio diventare mamma, ma non posso avere figli"

La Gomez è infatti affetta da una malattia cronica, il lupus e per questo nel 2017 ha subito un trapianto di rene. Nel 2022 ha inoltre annunciato di soffrire di un disturbo bipolare. Una situazione clinica senza dubbio complessa, ma che non la farà rinunciare al suo sogno di maternità: "Non è necessariamente come me lo immaginavo. Pensavo che sarebbe successo nel modo in cui accade a tutti, ma sono comunque in una posizione privilegiata. Trovo che sia una benedizione il farttp che ci siano persone disponibili per la maternità surrogata o l'adozione, che sono entrambe enormi possibilità per me. Sono grata che esistano speranze per le persone che muoiono dalla voglia di essere mamme, io sono una di queste. Sono entusiasta di come sarà quel viaggio, anche se sarà un po' diverso. Alla fine non mi interessa, sarà il mio bambino".