Al via la 21esima edizione di Sedicicorto Forlì International Film Festival

Due saranno i Premi Generazione G, assegnati in collaborazione con FEDIC - Federazione Italiana dei Cineclub a due giovani attori che hanno saputo distinguersi per le loro interpretazioni sempre convincenti: Selene Caramazza, a breve nuovamente nella seconda stagione dell’acclamata serie "The Bad Guy", e Andrea Arru, volto noto tra cinema e tv, che ha recentemente prestato il suo volto al giovane Diabolik nel film "Diabolik chi sei?" e prossimamente al cinema nel film "Il ragazzo dai pantaloni rosa" di Margherita Ferri. Entrambi saranno protagonisti a Sedicicorto di un incontro condotto da Joana Fresu de Azevedo con Carlo Griseri nel pomeriggio di sabato 12 ottobre. Il Premio Woman in SET, assegnato ogni anno a una regista donna che ha saputo distinguersi con il suo sguardo registico, andrà a Laura Luchetti, regista di numerose opere per il cinema e la tv tra cui "La bella estate" e "Nudes", la cui seconda stagione sarà presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma. L’appuntamento con Laura Luchetti è per sabato 5 ottobre. Infine il Premio Caveja, a un rappresentante di prestigio del cinema regionale, sarà assegnato sabato 5 ottobre a Orfeo Orlando, per la sua carriera pluridecennale con registi tra cui Pupi Avati, Giorgio Diritti, Luciano Ligabue.