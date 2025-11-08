"Second Chance”, sul palco detenuti e allievi della scuola di danza Mixstyle Dance

Il progetto è seguito da oltre 20 detenuti di età compresa tra i 22 e i 50 anni. Lo spettacolo "Second Chance” sarà proposto a teatro da 6 di loro, affiancati da alcuni allievi della scuola di danza Mixstyle Dance. L'obiettivo principale del progetto è quello di offrire ai detenuti un’opportunità di riallacciare i legami con il mondo esterno, grazie allo svolgimento di attività creative e formative. L’evento rappresenta il momento culminante del percorso.