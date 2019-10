"Se questo è un uomo" di Primo Levi: la babele dei lager nazisti va in scena a Milano

Un'opera acustica e visiva per voce sola, quella di Valter Malosti, che ne firma la regia e ne è interprete e quella di Primo Levi, che ne racconta la tragica storia di migrazione, esodo forzato e sterminio. E' "Se questo è un uomo", "condensazione scenica", come la chiama il regista, di uno dei capolavori della letteratura mondiale, in scena al Teatro Franco Parenti di Milano dall'8 al 20 ottobre. Una voce sola e nuda capace, attraverso i suoi differenti registri espressivi, narrativi, percettivi e di pensiero, di restituire per intero la babele dei campi di concentramento.