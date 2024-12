I Santi Francesi conquistano Milano con la loro musica fuori dal coro

E se fosse veramente arrivato il momento di ripensare il modo di guardare a ciò che accade nel panorama musicale italiano? Viene da pensarlo uscendo dal concerto dei Santi Francesi al Fabrique di Milano, penultima tappa del tour nei club del duo composto da Alessandro De Santis e Mario Lorenzo Francese. Otto date in tutta Italia dove il gruppo ha portato le canzoni dell'ultimo Ep, "Potrebbe non avere peso", in un concerto che ha visto anche le canzoni più datate rilette alla luce del sound di questa nuova uscita. Un concerto vivo, pieno di energia e di groove, di fronte a un pubblico entusiasta e partecipe, in un Fabrique che per non essendo sold out (orrore!) per pochissimo, era comunque pieno di gente e calore, che è la cosa che davvero conta. Perché vanno bene gli eventi, le certificazioni, i palazzetti, le folle oceaniche, insomma... i "numeri", ma ogni tanto conviene ricordare che alla fine ciò che realmente conta (o dovrebbe contare) è la musica.