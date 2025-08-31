Logo Tgcom24
Salerno, crollano le luci durante il concerto di Raphael Gualazzi: illeso il pianista

La scena è stata ripresa da diversi spettatori che stavano filmando l'esibizione con i propri cellulari. Al momento del crollo la zona era battuta da un forte vento

31 Ago 2025 - 15:01
© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

Molta paura ma nessun ferito sabato sera ad Agnone Cilento, località del Salernitano, durante un concerto all'aperto di Raphael Gualazzi. Una pesante struttura metallica per le luci di scena si è abbattuta all'improvviso sul palco, cadendo a pochi centimetri dall'artista che è rimasto illeso. La scena è stata ripresa da diversi spettatori che stavano filmando l'esibizione con i propri cellulari. Al momento del crollo la zona era battuta da un forte vento, che potrebbe aver determinato l'incidente.

Sulla vicenda è intervenuto anche il deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli: "È necessario un piano di controlli rigorosi e continui, per estirpare gli abusivi dal settore e garantire che chi organizza eventi rispetti regole e standard di sicurezza. Non possiamo aspettare il morto per intervenire", ha scritto sul suo profilo Facebook..

