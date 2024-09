Omaggio a Ryuichi Sakamoto a Romaeuropa Festival 2024

Il primo degli appuntamenti in programma il 6 settembre nella Sala Santa Cecilia dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone è interamente dedicato alle sue più celebri composizioni per il cinema eseguite dalla prestigiosa Brussels Philharmonic composta da 90 musicisti e diretta da Dirk Brossé. Pioniere della musica elettronica, compositore e pianista, Sakamoto firmò la sua prima colonna sonora nel 1983 chiamato dal regista Nagisa Oshima per "Furyo" (Merry Christmas Mr. Lawrence) al quale partecipò anche come attore al fianco di David Bowie. Da allora, ha continuato a lavorare con alcuni dei più importanti registi al mondo, tra cui Bernardo Bertolucci ("L'ultimo imperatore", "Tè nel deserto", "Piccolo Buddha"), Brian De Palma ("Omicidio in diretta - Snake Eyes", "Femme Fatale"), Pedro Almadóvar ("Tacchi a Spillo") e più recentemente Alejandro González Iñárritu ("Babel", "The Revenant"), plasmando l'immaginario cinematografico e scrivendo alcune delle più importanti pagine della cultura musicale contemporanea.