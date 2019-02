Ryan Adams accusato di molestie da diverse musiciste in un articolo del "New York Times"

Il reportage del quotidiano americano ha raccolto le testimonianze di alcune donne, tra cui l'emergente star del folk rock Phoebe Bridges e l'ex moglie Mandy Moore, che descrivono Adams come “psicologicamente offensivo”, descrivendo i tentativi di ottenere relazioni sentimentali e sessuali sfruttando la sua posizione di forza, oltre a comportamenti vendicativi in caso in cui le donne avevano messo fine alle relazioni.



Via Twitter, Adams ha negato le accuse, scusandosi: "Non sono un uomo perfetto e ho commesso molti errori. Verso chiunque abbia mai fatto del male, anche se involontariamente, mi scuso profondamente e senza riserve". Ha poi aggiunto in un nuovo tweet: "Ma l’immagine che questo articolo dipinge è incredibilmente inaccurata. Alcuni dei suoi dettagli sono travisati; alcuni sono esagerati; alcuni sono completamente falsi. Non avrei mai avuto interazioni inappropriate con qualcuno che ritenevo fosse minorenne. Punto".



Tra tutte, c'è la dichiarazione di una ragazza, Ava, una bassista ora ventenne che all'epoca aveva intessuto una relazione online con il cantante quando ne aveva quattordici. Nelle sue accuse si parla di conversazioni online e scambi a sfondo sessuale, richieste di foto della ragazza e di videochiamate su Skype in cui Adams si era mostrato nudo.



"Il signor Adams nega in modo inequivocabile di essersi mai impegnato in comunicazioni sessuali online inappropriate con qualcuno che sapeva essere minorenne", ha detto l'avvocato di Adams al Times.