Ruggero de I Timidi: "Mi piace mescolare sacro e profano" Il cantautore sui generis parte in tour e si trasforma in un fumetto

Album, tour e anche un fumetto. Ruggero de I Timidi non si fa mancare niente e dopo l'uscita di "Giovani Emozioni" è pronto per nuove sfide. Il 7 ottobre è partito da Trento il tour che lo porterà in tutta Italia insieme al tenore Maestro Ivo "una persona seria perché di cialtrone basto io", confida a Tgcom24. Il primo novembre sarà invece al Lucca Comics per presentare l'albo di Ruggero. "E' stato strano vedermi in versione fumetto" ammette.

Se la gente non ride durante i miei pezzi io ci rimango male Nell'album ci sono rimandi ad alcuni mostri sacri della musica italiana. Non hai avuto paura di giocare troppo con il fuoco?

Beh la maggior parte sono scomparsi e non mi possono denunciare. Sono cantautori che apprezzo, in particolare Ivan Graziani, anche se nel disco forse non è così prevalente. E' un cantautore dalle molte sfaccettature: rock, romantico e ironico.



Cosa hai preso da loro?

Mi sento un po' come Tarantino che crea dei capolavori dai B movie, io invece parto dai capolavori per farli diventare canzoni di Ruggero. Il divertimento è anche vedere i fan cosa riconoscono, a volte colgono dei riferimenti che nella mia testa non ci sono. A livello testuale invece è tutto Ruggero.



In questo disco ci sono alcuni brani che si allontanano un po' dallo stile di Ruggero...

Non voglio ripetermi con cose che annoiano prima di tutto me. Mi sono arrivati diversi spunti, ma non voglio fare l'elenco delle categorie di youporn. Voglio dire cose che non sono mai state dette, ma che siano anche popolari e sulla bocca di tutti.



Ti senti più comico o cantautore? Per il futuro ti piacerebbe uscire con un disco più "serio"?

Non si capisce dove finisce uno e dove inizia l'altro, ma se la gente non ride durante i miei pezzi io ci rimango male. Per me già Giovani Emozioni è un disco serio, alcune mie canzoni hanno fatto innamorare anche delle coppie.

Mi piace mescolare sacro e profano, lo apprezza anche il pubblico Il 7 ottobre è partito il tour da Trento. Com'è stata l'accoglienza del pubblico?

C'è stata una buona risposta. Non solo alla data del 7 ottobre a Trento, quando il disco era già uscito da un po', ma anche al raduno dei timidi del 2 settembre a Desio. Mi piace giocare con il fuoco e quella sera ho messo in scaletta tutte le nuove canzoni. Ho rischiato parecchio ma il riscontro è stato positivo.



Sul palco con te a Trento c'era anche il Maestro Ivo, ti seguirà in tour?

Ci sarà in molte date, a seconda dei suoi impegni lavorativi come tenore a Genova. Lui è una persona seria perché di cialtrone ne basta uno (ride ndr). Mi piace mescolare sacro e profano, e lo apprezza anche il pubblico ai concerti.



Il primo novembre a Lucca presenterai i "Fumetti Timidi". Come ti sei avvicinato a questo mondo?

Circa due anni fa avevo pubblicato una foto in cui guardavo "The Walking Dead" e l'editore italiano del fumetto mi ha contattato. Saranno degli albi speciali con tre storie a fumetti.



Quindi vedremo Ruggero in diverse declinazioni...

Sì, è stato strano vedermi disegnato in modi diversi. Il primo fumetto è in stile disneyano; è il proseguimento di "Torna a Udine", una lotta di Ruggero contro New York con un finale a sorpresa. Il secondo invece è in stile manga e porterà Ruggero in diverse epoche storiche, il primo episodio è ambientato in Giappone. Il terzo invece ha una trama difficile da riassumere... ma lo scoprirete a Lucca!