Questo è il libro più facile perché è tarato sulla lingua di qualcuno che ha il vissuto di Gaetano. In generale credo che il primo e il terzo romanzo abbiano un lessico più forbito. Questo e il secondo (che resta finora il più venduto) vengono invece più incontro al lettore. Venendo dalla radio poi io tendo a parlare meglio di come scrivo. E non so spiegarmi perché. La recensione base del mio libro è "è semplice, è scorrevole ma quando lo chiudo mi lascia qualcosa". Un po' l'opposto di quello che producono tanti grandi scrittori, che fanno magari una grande ricerca linguistica che rimane fine a se stessa. Il mio lavoro è l'opposto di un esercizio di stile. Te lo bevi in due giorni e poi ti lascia qualcosa. Non è una scelta stilistica del tutto consapevole però la mia: semplicemente mi viene fuori così. La radio mi ha insegnato la chiarezza e dai miei libri emerge sempre quello che voglio dire. Mi piace sia facile orientarsi nel racconto e questo accade sempre tra le mie pagine. Poi più vado avanti e più provo a muovermi nel solco di Hemingway, che suggeriva una prosa fatta da frasi corte e parole semplici. Non tanti mi sembra seguano questo esempio: a volte emerge piuttosto una lingua dei romanzi, standardizzata, che io odio. Mi scontro a volte con gli editor proprio perché ci tengo sempre che la voce che emerga alla fine sia sempre la mia. In questo libro poi ho inserito anche tante costruzioni dialettali apposta. Io voglio scrivere il libro che leggi in cinque minuti e poi ti resta addosso sempre. Anche per questo amo tanto leggere le reazioni a quello che io lasco sulla pagina.