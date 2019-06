"Solo per vederti felice": il viaggio di Rosario Pellecchia per scoprirsi migliore

Al debutto come scrittore, Rosario Pellecchia, il Ross di 105 Friends!, si racconta tra colpi di scena, situazioni tragicomiche, momenti di struggente tenerezza e un finale a sorpresa.



In "Solo per vederti felice", il titolo del suo romanzo d'esordio edito da Mondadori, c'è, infatti, il suo ritorno alle origini, a Castellammare di Stabia, per stare vicino alla mamma malata di demenza senile.



E' una telefonata all'improvviso a invertire l'andamento della sua vita, che scorre a Milano senza grossi intoppi, tra la diretta quotidiana su Radio 105, amici e fidanzata.



Ma proprio quel ritorno a casa non programmato, dopo anni di "fuga", genera alla fine in lui un cambiamento dal profondo, rendendolo così una persona migliore.