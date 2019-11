Romina Power ricorda Ylenia: tristi auguri di compleanno su Instagram

Romina Power non si mai rassegnata e non ha mai perso la speranza di riabbracciare Ylenia, nonostante siano passati 25 anni dalla sua scomparsa. Il 29 novembre, avrebbe compiuto 49 anni e per questa occasione la cantante ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae mentre abbraccia la figlia ancora piccola, accompagnata da un toccante messaggio: "Buon compleanno, Ylenia! Mi sarebbe piaciuto tenerti stretta a me, come in questa foto, per sempre".