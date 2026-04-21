Roma, è morta Sagitta Alter: compagna di una vita di Gigi Proietti
Incontrò l'attore nel 1962, lei era una guida turistica
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È morta a Roma Sagitta Alter, per oltre mezzo secolo al fianco di Gigi Proietti, che era scomparso a sua volta nel 2020. Se ne è andata tranquillamente, circondata dall'affetto delle figlie Susanna e Carlotta e dei suoi cari. Ne dà notizia la famiglia. Era nata in Svezia nel 1940, aveva 85 anni. Su sua iniziativa era nata nel 2021 la Fondazione Gigi Proietti, con lo scopo di proteggere e ricordare l'identità personale del grande attore, attraverso la gestione delle sue opere, convegni, mostre, corsi di insegnamento per autori e attori, promozione e gestione di spettacoli, catalogazione di documenti, concessione di borse di studio, organizzazione del premio "Gigi Proietti" da assegnare periodicamente e alternativamente ad autori, attori, registi, musicisti, scenografi, coreografi che abbiano offerto e offrano la loro vita all'arte teatrale, in tutte le sue espressioni.
Gigi Proietti e Sagitta Alter si incontrarono nel 1962, lei era una guida turistica. Quasi sessant'anni insieme e due figlie, i due non si sposarono mai per scelta. "All'inizio perché non credevamo nell'istituzione del matrimonio - aveva raccontato Sagitta -, poi perché ci sembrava superfluo. Il traguardo più bello, quello di costruire una famiglia unita, siamo già riusciti a realizzarlo".