Roma, è morta Sagitta Alter: compagna di una vita di Gigi Proietti

È morta a Roma Sagitta Alter, per oltre mezzo secolo al fianco di Gigi Proietti, che era scomparso a sua volta nel 2020. Se ne è andata tranquillamente, circondata dall'affetto delle figlie Susanna e Carlotta e dei suoi cari. Ne dà notizia la famiglia. Era nata in Svezia nel 1940, aveva 85 anni. Su sua iniziativa era nata nel 2021 la Fondazione Gigi Proietti, con lo scopo di proteggere e ricordare l'identità personale del grande attore, attraverso la gestione delle sue opere, convegni, mostre, corsi di insegnamento per autori e attori, promozione e gestione di spettacoli, catalogazione di documenti, concessione di borse di studio, organizzazione del premio "Gigi Proietti" da assegnare periodicamente e alternativamente ad autori, attori, registi, musicisti, scenografi, coreografi che abbiano offerto e offrano la loro vita all'arte teatrale, in tutte le sue espressioni.