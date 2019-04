Robert De Niro, nuovo affondo a Donald Trump: "E' un aspirante gangster"

Non è la prima volta che il Premio Oscar incorre in attacchi del genere. L'anno scorso durante il ritiro del "Tony award" aveva affermato "fuck Trump" strappando l'ovazione del pubblico. La replica del presidente americano era subito arrivata: "De Niro ha un quoziente intellettivo davvero basso", aveva così liquidato la cosa Trump.



Questa volta il discorso è partito dalla presentazione di una nuova serie televisiva di cui l'attore è protagonista. Alla domanda sul motivo per il quale secondo lui il genere gangaster è così seguito, ha risposto: "Alla gente piace il genere fuorilegge, peccato che ora alla Casa Bianca abbiamo un aspirante gangster".



De Niro ha poi detto che Trump è un fesso: "Anche i gangster hanno una morale e un'etica. Un codice, e infatti la loro parola vale più di ogni cosa. Questa persona invece non sa proprio cosa significhi".