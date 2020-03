Ritmo e denuncia politica: i Dubioza Kolektiv contro le "Fakenews"

Tra critica sociale ed esplosivo cocktail di ska, punk, elettronica e rock tornano in circolazione i Dubioza Kolektiv . La band bosniaca, attiva dal 2004, ha pubblicato il nuovo disco "#fakenews" , allo stesso tempo un grido di rabbia e un urlo di amore, per la vita e l’intero genere umano. Come suggerisce il titolo, ispirazione e tema del nuovo progetto sono le cosiddette bufale della rete ormai fenomeno dilagante degli ultimi anni.

“Nell'era delle bufale on line, del giornalismo acchiappaclic, della propaganda e disinformazione, è difficile capire quale sia la verità. Questo è il motivo per cui le nostre canzoni cercano di ridimensionare e ridicolizzare il fenomeno delle fakenews: immigrati e rifugiati non fanno parte di una grande cospirazione, la marijuana non è una droga di ingresso verso sostanze più pesanti, i robot non ci porteranno via il lavoro e l’intelligenza artificiale non conquisterà il mondo a breve. Quello che invece è più probabile è che la letale combinazione di avidità politica e cambiamento climatico renderanno il mondo sempre più inospitale in un futuro non poi così distante”, dice la band per mettere in chiaro il proprio pensiero.

Il disco è disponibile gratuitamente in rete sia in download che streaming, una scelta che li contraddistingue da sempre. Nei nuovi nove brani sono presenti diversi ospiti illustri: accanto a un partner consolidato come Manu Chao, si aggiunge il giamaicano Earl Sixteen di Dreadzone, Toma Feterman dei Soviet Suprem, e il gruppo messicano Los de Abajo.

La novità assoluta è l’esclusiva presenza di Robby Megabyte, il primo robot dall’aspetto umano nel campo dell’intrattenimento musicale. Attraverso di lui i Dubioza Kolektiv raccontano ironicamente di essere stati costretti a ricorrere ad avanzate soluzioni di robotica e intelligenza artistica artificiale per sopperire alla totale mancanza di talento nella band e di tutti i Balcani.